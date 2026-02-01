Haberler

6 kişinin yaşadığı daire alevlere teslim oldu

6 kişinin yaşadığı daire alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. 6 kişinin yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te bir binada 6 kişinin yaşadığı dairede çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4. katında Sevda K. ve ailesinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden hane sahipleri evi terk ederken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 6 kişinin yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı