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Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi Deperyaka yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İddiaya göre, kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi. Yaklaşık 100 dekar alana yayılan yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuruna olay yerinde hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Öte yandan, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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