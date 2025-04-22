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Karabük'te Camii Tahrip Edildi

Karabük'te Camii Tahrip Edildi
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Karabük'ün Salmanlar köyündeki caminin içi kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Muhtar ve eşi durumu fark ederek jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük merkeze bağlı Salmanlar köyündeki caminin duvar ve zemini kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Şevki Ünal ve eşi Ramazan Bayramı öncesinde temizlik yapmak için mezarlık bölgesindeki camiye gitti. Cami içerisine giren muhtar ile eşi namazgah bölümündeki tahtaların sökülerek zeminde kazı yapıldığını fark etti. Muhtarın durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köy muhtar Şevki Ünal, tamir ettikleri tahtaların 20 gün sonra yeniden söküldüğünü gördüklerini belirtti. Caminin yapılış tarihi noktasında bilgileri olmadığını ifade eden Ünal, her yıl caminin bir bölümünün kazıldığını aktararak, bu nedenle caminin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması tedirginliğini yaşadıklarını söyledi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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