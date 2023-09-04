Karabük'te Boşanma Aşamasındaki Kişi Karısını ve Kayınvalidesini Öldürdü

Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli hakkında koruma kararı alındığı ve daha önce de bir cinayet işlediği belirtildi.

Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü.

Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

H.K'nın, 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.