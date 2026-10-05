Haberler

Karabük'te bıçağı boğazına dayayan kişi trafik polisince etkisiz hale getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te bıçağı boğazına dayayan kişi trafik polisince etkisiz hale getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük kent merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçağı boğazına dayayan şahıs, trafik polisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis memuru şahsın elini tutarak kendisine zarar vermesini engelledi; olay anı görüntülendi ve şahıs polis merkezine götürüldü.

Karabük'te elindeki bıçağı boğazına dayayan şahıs, trafik polisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir şahıs henüz belirlenemeyen nedenle elindeki bıçağı boğazına dayadı. Olay yerine yakın yerde bulunan polis ekipleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Trafik polisi, şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak müdahalede bulundu. Polis memuru, bıçağın bulunduğu eli tutarak şahsın kendisine zarar vermesini engelledi. Diğer polis ekiplerinin de müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şahsın neden bıçağı boğazına dayadığı henüz öğrenilemezken, şahıs polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış

Bu şike değil de ne? Hesaplarına maç sırasında para yağmış

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Bali'de düğün yaptılar, Türkiye'ye dönünce soyadları değişti!
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

Soğuk karşıladığı davetlinin takısını görünce ağzı açık kaldı
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline

Fotoğrafa bakın! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin

İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek
Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar