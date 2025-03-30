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Karabük'te Balkonundan Düşen 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

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Karabük'te 15 yaşındaki Elanur Ekren, apartmanın 4. katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Apartmanın 4. katından düşen kız çocuğu ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Cevizkent TOKİ'de meydana geldi. Elanur Ekren isimli kız çocuğu apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz çocuğu görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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