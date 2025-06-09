Karabük'te Ayı Bahçe Kapısını Açtı, Korkup Uzaklaştı
Karabük'te bir ayı, gece yarısı bir evin bahçe kapısını açtıktan sonra korkarak ormana geri döndü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve ev sahibi sabah kapının neden açık olduğunu öğrendi. Ayrıca, sıcak havalar nedeniyle yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.
Karabük'te bir evin bahçe kapısını açtıktan sonra korkup uzaklaşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece yarısı saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Ormandan gelen ayı, çevreyi koklayarak bir bağ evinin bahçe kapısının önüne geldi. Kapıyı tutup açan ayı, bir anda korkup geldiği yöne doğru koşarak uzaklaştı. Evin sahibi sabah geldiğinde bahçe kapısının neden açık olduğunu ise güvenlik kamerasını izleyince anladı.
Öte yandan sıcak havaların artması sonrası yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Yukarıdana köyünde yolun karşısına geçen 1.5 metre uzunluğundaki yılan cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa