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Karabük'te Antik Döneme Ait 45 Sikke Ele Geçirildi

Karabük'te Antik Döneme Ait 45 Sikke Ele Geçirildi
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta, antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 kişi antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet sikke ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde içerisinde 4 şahsın bulunduğu bir aracı durdurdu.

Şahısların üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yapılan aramada, antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu ve tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen 45 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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