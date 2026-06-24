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Yangını gören makinistler treni durdurup müdahale etti

Yangını gören makinistler treni durdurup müdahale etti
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Karabük-Eskipazar demir yolu hattında anız yangını gören makinistler, treni durdurup yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te yük treni makinistleri, demir yolu hattı yakınında çıkan anız yangınına treni durdurup müdahale etti.

Olay, Karabük-Eskipazar demir yolu hattı üzerindeki Cildikısık Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine ilerleyen trenin makinistleri, hat kenarındaki ağaçlık alanda duman yükseldiğini gördü.

Bunun üzerine treni durduran makinistler, lokomotifteki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu yangının büyümesi engellenirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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