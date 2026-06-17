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Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 700 metrekarelik alanda kontrol altına alındı ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Hanköy köyünde çıkan anız yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hanköy köyünde tarım arazisinde çıkan anız yangını üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına bir ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 2 teknik personel olmak üzere toplam 16 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yaklaşık 700 metrekarelik tarla alanını etkileyen yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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