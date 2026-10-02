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Karabük'te ampullerin içine gizlenmiş 5,31 gram marihuana ve 74 extacy ele geçirildi

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Karabük'te ampullerin içine gizlenmiş 5,31 gram marihuana ve 74 extacy ele geçirildi
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ampullerin içine gizlenmiş 5,31 gram marihuana ile 74 extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ampullerin içerisine gizlenmiş 5,31 gram marihuana ile 74 extacy ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramada, ampullerin içerisine gizlenmiş 5,31 gram daralı ağırlığında marihuana ile 74 extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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