Otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmamakta.

Karabük'te ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Ö. (33) idaresindeki 78 AR 299 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı istikametinden 100. Yıl 1010 No'lu Cadde yönüne yeşil ışıkta seyir halindeyken, B.B. (31) yönetimindeki 78 AAH 417 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada ambulanstaki ATT görevlileri Ü.B.B. ile B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
