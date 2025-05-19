Karabük'te Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 2 Yaralı

Karabük'te Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün makas atarak kontrolden çıkması sonucu minibüse çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Karabük'te alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün makas atması sonrası kontrolden çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergenekon Mahallesinde Endüstri Meslek Lisesi Kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 06 FV 9439 plakalı otomobil, makas attığı sırada kontrolden çıkarak kavşaktan çıkış yapmak üzere olan M.İ. idaresindeki 78 ABJ 554 plakalı minibüse çarptı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Ö.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne(KEAH) sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücü M.İ.'nin yeterli sürücü belgesine sahip olduğu ve alkolsüz olduğu belirlenirken, kazaya sebep olan sürücü A.Y.'nin ehliyetsiz olduğu ve yapılan kontrollerde1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.