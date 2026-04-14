Devrilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan 62 yaşındaki işçi Muharrem Ustaoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Gökbel köyü Karakaya mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda kesim işçisi olarak çalışan 62 yaşındaki Muharrem Ustaoğlu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 çocuk babası Ustaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ustaoğlu'nun cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni! İşte nedeni
Haberler.com
500

''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok

Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'a büyük şok
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü

'Dünyanın dengesi şaştı' dedirten görüntü! Burası Antarktika değil

Galatasaray'da kadro dışı kararı

Galatasaray'da kadro dışı kararı
''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti

Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti