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80 yaşında katil oldu! Son kurşunu kendisine sıktı

80 yaşında katil oldu! Son kurşunu kendisine sıktı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Karabük'te 80 yaşındaki adam, 72 yaşındaki yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kendi canına kıydı.

YAŞLI ADAM YENGESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ortakcı (80), evinin koridorunda ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) tabanca ile vurdu. Yaşlı adam, daha sonra yatak odasına geçerek aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası cenazeler Eflani Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Serdar Kocakaya:

sanki köpeğide öldürmüş gibi resim paylaşmışsiniz helal olsun

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