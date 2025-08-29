Karabük'te 7 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Karabük'te 7 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde, 7 yıldır çeşitli suçlardan aranan R.Y. emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hakkında toplam 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Çankırı İlamat Masasınca hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma", "yaralama" ve benzeri suçlardan 7 yıldır aranan R.Y, Karabük ve Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Karabük'ün Eflani ilçesinde yakalandı. Şahsın 7 ayrı suçtan toplam 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 760 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi. R.Y., tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na konuldu. - KARABÜK

