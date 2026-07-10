Karabük'te narkotik operasyonu: 1 tutuklama

Karabük'te narkotik ekiplerince düzenlenen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda likit esrar, metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde il genelinde 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; net 10,29 gram likit esrar, 63 adet sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş vaziyette toplam 64 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ile 36,98 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçlarından aranan 1 firari şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı