Haberler

Karabük'te narkotik operasyonu: 1 tutuklama

Karabük'te narkotik operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te narkotik ekiplerince düzenlenen 7 ayrı operasyonda likit esrar, metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te narkotik ekiplerince düzenlenen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda likit esrar, metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde il genelinde 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; net 10,29 gram likit esrar, 63 adet sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş vaziyette toplam 64 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ile 36,98 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçlarından aranan 1 firari şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada