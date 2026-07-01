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Uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi yakalandı
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Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda sentetik hap, uyuşturucu emdirilmiş peçete ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 şüpheli yakalandı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda sentetik hap, uyuşturucu emdirilmiş peçete ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen 6 ayrı operasyonda, 12 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 125 adet sentetik hap, 87 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 57 gram sıvı amfetamin, 6 gram metamfetamin, 2,9 gram sentetik kannabinoid, içerisinde metamfetamin bulunan 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 5 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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