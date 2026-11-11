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Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu

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Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu
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Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S.'den bir süre haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Kemal S.'den bir süre haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, girdikleri evde yaptıkları kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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