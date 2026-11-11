Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu

Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S.'den bir süre haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Kemal S.'den bir süre haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, girdikleri evde yaptıkları kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı