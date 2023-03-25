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Karabük'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı Karabük'te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karabük'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı

KARABÜK - Karabük'te 3 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kıranköy semtinden Tarihi Çarşı istikametine seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 07 AKK 22 plakalı Dacia Duster marka cip, karşı istikametten gelen A.Y. idaresindeki Mercedes Vito tipi panelvan ile Kaya Erdem Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte panelvan tipi araçta bulunan C.A. yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde, Dacia marka aracın şeridi ihlal ederek panelvan tipi araca çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Tragger Dacia 3. Sayfa Haberler

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