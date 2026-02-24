Haberler

Karabük'te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Güncelleme:
Karabük'te çıkan yangında mahsur kalan yaşlı bir adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, 3 katlı bir binanın son katında meydana geldi ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Karabük'te 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Binada mahsur kalan yaşlı adam, ekipler tarafından kurtadıldı.

Yangın, merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Emrah Ömeroğlu'na ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, evde kimsenin olmadığı sırada başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı binanın orta katında yaşayan ve mahsur kalan Salim Ömeroğlu, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

