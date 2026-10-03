Karabük Safranbolu'da evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Düzce köyünde R.Ş.'ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı