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Karabük Safranbolu'da evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Karabük Safranbolu'da evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürülürken çatıda hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Düzce köyünde R.Ş.'ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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