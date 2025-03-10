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Sağlık çalışanı evinde asılı halde bulundu

Sağlık çalışanı evinde asılı halde bulundu
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane personeli 39 yaşındaki Mustafa Hanay, evinde iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hanay'ın cenazesi çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Mustafa Hanay, evinde ölü bulundu.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1056 Nolu Cadde'deki apartmanda meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane personeli Mustafa Hanay'dan (39) haber alamayan yakınları yaşadığı eve geldi. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

ASILI HALDE BULUNDU

Bunun üzerine eve giren ekipler Hanay'ı iple asılı halde görünce 112 Acil Servisinden yardım istendi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Hanay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Hanay'ın cenazesi çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen Hanay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kimbilir ne derdi vardı

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