Son dakika haberi! Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa haberi: Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıKARABÜK Karabük'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Karabük'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı KARABÜK Karabük'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Karabük- Zonguldak karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Volkan Y.idaresindeki 78 AAY 259 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ahmet Fatih Ç.06 CHC 422 idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Güler Y.(59), Enes Eren Z.(23), Ramazan S.112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü Zonguldak Karabük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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