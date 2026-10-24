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Karabük Eskipazar'da refüje çarpan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı.

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Karabük Eskipazar'da refüje çarpan otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı.
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Karabük Eskipazar'da iki otomobilin karıştığı kazada refüje çarpan otomobil devrildi. Devrilen araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanıp Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ilk belirlemelere göre hayati tehlikesi yok.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Köyceğiz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 78 AD 301 plakalı otomobil, Eskipazar'dan Karabük istikametine sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen S.B. yönetimindeki 41 BBZ 091 plakalı otomobilin sol yan kapılarına çarptı. Çarpışmanın ardından 78 AD 301 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan R.P. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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