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Manavgat'ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Manavgat'ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosiklet sürücüsü, D-400 karayolunda emniyet şeridinde ve sol şeritte tehlikeli şekilde ilerledi; birinin diğerini ayağıyla ittiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sürücülerden birinin kask takmadığı görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet sürücüsünün yoğun trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı

Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda Antalya istikametine seyir halindeki 2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin yüreklerinin ağızlarına gelmesine neden oldu. Motosikletlilerden birinin diğerini ayağıyla ittiği yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, emniyet şeridinde seyreden 2 motosikletli bir süre sonra, kavşağa yaklaştıkları sırada yolun en sol şeridine geçerek yolculuklarını sürdürdü. Sürücülerden birinde kask olduğu, diğerinde olmadığı görüldü. Olayı görüntüleyen sürücü, motosikletlerin plakasını verip olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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