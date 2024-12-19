Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde

Kara para aklama suçlamasıyla Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

SANIKLARA SÖZ VERİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı, sanıklara da söz hakkı verdi. Sanık Sıla Doğu, "Biz kimseyi tanımıyoruz. İddialara gelecek olursak, biz üç günlüğüne Kıbrıs'a gitmedik. Bahsettikleri Derkan Başer'in yüzünü dahi görmedik. Sağlık durumum iyi değil. Tedbirlerin kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

POLAT ÇİFTİ ŞİRKETLERİNİN İADESİNİ İSTEDİ

Engin Polat da kimseyi tanımadığını belirterek "Kendimizden eminiz. Şubelerimize el konuldu. Ticaretimizin başına dönmek ve şirketlerimizin iadesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sanık Dilan Polat da "Şerefim, haysiyetim ve çocuklarımın üzerine yemin ederim, ben hiçbirini tanımıyorum. Çok zorlanıyoruz. Tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.