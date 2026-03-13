Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Van'daki sınır karakollarında incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Van'daki karakollarda yaptığı inceleme ve denetimleri duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Van'da yer alan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakollarında inceleme ve denetimlerde bulunduğunu bildirdi.

Ziyaretle ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

