Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Van'daki sınır karakollarında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Van'da yer alan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakollarında inceleme ve denetimlerde bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı