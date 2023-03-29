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Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi

3. Sayfa Haberleri

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda makaslayan tır yolu kapattı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda makaslayan tır yolu kapattı. Karayolları ekipleri refüjdeki beton bariyerleri kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'nda kazaya sebebiyet verdi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan tır, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yol da makaslayarak İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Yoğun kar yağışı esnasında makaslayan tırı görmeyen otomobil de tıra çarptı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken bölge trafik ekipleri ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Kaza bölgesinde beton refüjlerin kaldırılması için çalışma yapan ekipler, sıkışan trafiği Ankara istikametinden boşaltmaya başladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları Türkiye Bolu 3. Sayfa Haberler

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