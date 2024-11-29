Üye Girişi
Haberler
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü

Türkiye ekonomisinden sevindiren haber

 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı

Türkiye sınırında kan gölü! Kent merkezine dayandılar

Kar ve Tipiye Yakalanan Elektrik Ekipleri Kurtarıldı

Kar ve Tipiye Yakalanan Elektrik Ekipleri Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Fırat Nehri'ndeki bir gezi teknesi ile kurtarıldı. Ekip, yoğun fırtına sonrası elektrik arızalarını gidermek için çalışırken mahsur kalmıştı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle arazide mahsur kalan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri Fırat Nehri'ndeki gezi teknesi ile kurtarıldı.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için çalışma başlattı. 3 kişilik ekip, aniden bastıran tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan görevliler, cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Karanlık Kanyonun tepesinde mahsur kalan ekibe, gezi teknesi bulunan rehber Güven Güldal tarafından yaklaşık 4 saat süren arayış sonunda ulaşıldı. Soğuktan etkilenen 3 kişilik ekip, tekneyle bulundukları yerden alınarak, Kemaliye ilçesine götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"24 saatte evlenebilirim" diyen Defne'nin tek bir kriteri var
img

Ettiği sözler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşürecek
img

Katar'da mucizeyi gerçekleştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Mehti Şeren kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi! HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.