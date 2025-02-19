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Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler

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Ankara'dan Polatlı'ya seyahat eden vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda eğlenceli bir çözüm buldu. Yolda mahsur kalan yolcular, araçlarından inerek halay çekti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kapanan yolda bekleyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen moralini yüksek tuttu.

KAPANAN YOLDA HALAY ÇEKTİLER

Kendi müzikleri eşliğinde halay çeken grup, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, yolun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları yolda halay çektiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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