Kaplumbağa öldürme görüntüleri tepki çekti, şüpheli gözaltında

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen ve bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Türkiye genelinde büyük tepki çeken görüntülerle ilgili yürütülen çalışma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yeniden gündem oldu. Bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler, büyük tepki topladı. Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin belirlenmesinin ardından Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucunda görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.'nin kimliği ve adresi tespit edildi. A.S., Ereğli'deki ikametinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı