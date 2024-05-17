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Kaplana kafa tutan köpek hayatının hatasını yaptı! Saniyeler içinde can verdi

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Hindistan'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir köpek, uyuyan bir kaplanın yanından geçerken havladı ve vahşi hayvanı uykusundan uyandırdı. Kaplan'a kafa tutan köpek, saniyeler içerisinde aldığı ölümcül bir pençe darbesiyle can verdi.

Vahşi doğada pek çok tür bir arada yaşıyor ve hepsi hayatta kalabilmek için sürekli mücadele ediyor. Ancak Hindistan'da kayda geçtiği tahmin edilen görüntülerde bir köpeğin, kaplana kafa tuttuğu ve bunun bedelini ise canıyla ödediği anlar yer aldı.

KAPLANA SALDIRMAK İÇİN HAMLE YAPTI

Uyuyan kaplanın yanından geçen köpek bir anda havlamaya başladı. Gelen ses üzerine uykusundan uyanan kaplan ise ayağa kalkınca köpek, saldırmak için bir adım daha öne atıldı. Ancak hesap etmediği şey karşısındakinin bir kaplan olduğuydu.

TEK PENÇE DARBESİYLE KÖPEĞİN CANINI ALDI

Kaplan, köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak pençesiyle ölümcül darbeyi indirdi. Talihsiz hayvan, daha ne olduğunu anlamadan kendisini kaplanın dişleri arasında buldu. Köpek, saniyeler içerisinde direnmeye fırsatı olmadan can verdi. O ürpertici anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Şahin Solak - 3.Sayfa

Hindistan Hayvanlar 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

erkan yüksel:

4 AY ONCEDE BU HABERI YAPTINZ BELKIDE 1 YIL

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