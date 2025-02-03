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Kapkaççıdan akılalmaz bahane! Suçu izlediği filme attı

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Konya'da bisikletle cep telefonunu çalan kapkaççı, yakalanmasının ardından verdiği ilk ifadede "İzlediğim filmden etkilendim" diyerek pes dedirtti. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Konya'da bisikletli bir kişi yol kenarında bekleyen kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kapkaççı saklandığı adreste yakaladı.

Olay, 23 Ocak Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının cep telefonu alarak hızla bisiklet ile uzaklaştı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevrede çalışma yapan ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, E.C.'nin cadde üzerinde beklediği, yolun karşısına ardından tekrar olduğu yöne geçtikten sonra bisikletli bir şahsın yanına yaklaşarak elinde baktığı telefonu alıp kaçtığı, E.C.'nin şüphelinin peşinden koşması ve bisikletli kişinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kapkaççıdan akılalmaz bahane! Suçu izlediği filme attı

150 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK BULUNDU

Yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüpheliyi adım adım takip ederek saklandığı adresi belirledi. Şahsın saklandığı eve dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi M.H. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"BÖYLE HESAP ETMEMİŞTİM"

M.H. buradaki ilk ifadesinde, "Bisiklet ile gezerken izlediğim filmden etkilendim, ben de denemek istedim ama polise yakalandım, böyle hesap etmemiştim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kapkaççıdan akılalmaz bahane! Suçu izlediği filme attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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