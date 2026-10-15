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Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye giden tırda 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi

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Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye giden tırda 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi
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Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye gitmekte olan Ukrayna plakalı tırda 196 paket halinde 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. Esrarın değerinin 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu, olayla ilgili ön soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye gitmekte olan Ukrayna plakalı bir tırda 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo gümrüğüne 12 Ekim 2026 tarihinde saat 23.30 sularında gelen tır, gümrük ekipleri tarafından risk analizi kapsamında kontrole alındı. Ukrayna vatandaşı sürücü, aracında Ukrayna'dan Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye iğne yapraklı ağaç taşıdığını beyan etti.

X-ray cihazıyla yapılan taramada tırın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

196 paket esrar ele geçirildi

Gümrük memurlarının yaptığı fiziki incelemede, beyan edilen yükün arasında kuru yeşil bitki parçaları içeren şeffaf paketlerin bulunduğu torbalar tespit edildi. Yapılan incelemede paketlerdeki maddenin esrar olduğu belirlendi. Toplam 196 paket halinde bulunan esrarın brüt ağırlığının 221 kilo 730 gram, değerinin ise 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu açıklandı.

Olayla ilgili, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevli bir gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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