Haberler

Sınırda korkutan patlama: Tır küle döndü

Güncelleme:
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda park halindeki Türk plakalı tırın kabininde meydana gelen tüp patlaması sonrası çıkan yangında tır tamamen küle döndü. Yangına Türkiye'den gönderilen ekipler müdahale etti, olayda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo sınır kapısında bekleme hangarında meydan delen patlamda tır küle döndü.

Edirne sınır hattında yer alan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda park halindeki Türk plakalı tırın kabininde tüp patladı. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevrede panik yaşandı.

Yangına ilk müdahale Türkiye'den geldi

Olay yerindeki ekiplerin müdahalesinin yanı sıra, Türkiye tarafından gönderilen yangın söndürme vidanjörü de alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınsa da tır tamamen küle döndü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Yangın nedeniyle tırda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer inceleme başlattı

Patlamanın nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, sınır kapısında güvenlik önlemleri artırıldı ve sürücülere tüp ve yanıcı malzeme taşıma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

