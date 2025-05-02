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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Türkiye'ye giriş yapan bir otobüste yapılan operasyonda 87 kilo 752 gram uyuşturucu madde bulundu. İki otobüs şoförü ve bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE - Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan bir otobüste gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 87 kilo 752 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına giriş yapan otobüsün şüpheli görülmesi sebebiyle X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespiti üzerine otobüs, narkotik dedektör köpeği "Jeff" ile yapılan arama ve kontrollerde uyuşturucu maddesi olduğu tespit edildi.

Otobüsün içerisinde gizli bölmeye gizlenmiş halde 93 şeffaf vakumlu paket içerisinde toplam 87 kilo 752 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 otobüs şoförü ve 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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