Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 26 Kilo Skunk Operasyonu: 4 Tutuklama

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 26 Kilo Skunk Operasyonu: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 26 kilo 120 gram skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli, 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, 26 kilo 120 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kaçak İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz 2025 günü Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda arama gerçekleştirdi.

Aramada, tırda bulunan A.K. ve Y.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, araçta daralı ağırlığı 26 kilo 120 gram olan skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun İstanbul'da teslim edileceği bilgisinin edinilmesi üzerine çalışmalar İstanbul iline kaydırıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle kurulan koordinasyon sonucu alıcı konumundaki A.A. ve M.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin Euro'ya da el konuldu.

Gözaltına alınan A.K., Y.K., A.A. ve M.Ç. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti

Trafikte bunu yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip ceza kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi! Çile bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.