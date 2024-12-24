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Kapıkule'de Uyuşturucu ile Yakalanan Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kapıkule'de Uyuşturucu ile Yakalanan Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, vücuduna uyuşturucu sarılmış tır sürücüsü yakalandı. Toplamda 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücü tutuklandı.

Kapıkule'de kokaini vücuduna saran tır sürücüsü tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de vücuduna bantla sarılı vaziyette uyuşturucu ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan tır, uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı.

Aramada tır şoförü İ.K.'nın vücuduna bantla sarılmış vaziyette 900 gram taş kokain ile 400 gram reçine esrar yakalandı. Ayrıca tırın kabininde yapılan aramada da 800 gram kalıp şeklinde kokain maddesi olmak üzere toplam 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan tır sürücüsü İ.K, isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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