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Kapıkule'de Tırda 44 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli tır sürücüsü tutuklandı.

Kapıkule'de 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bulgaristan'a açılan Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ülkeye giriş yapan bir tırda arama başlattı. Tır sürücüsünün davranışlarından şüphelenen ekipler üst araması yaptı.

Tırda dedektör köpek Jeff'in de kullanıldığı detaylı aramada sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabının içi olmak üzere 44 kilo 306 gram uyuşturucu bulunarak, ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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