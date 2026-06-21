Kapı gıcırtısı kavgasında hayatını kaybeden baba toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kapı gıcırtısından rahatsızlık sebebiyle av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hatarını kaybeden kişi toprağa verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veran bir cinayet yaşandı. Komşusunun kapısının çıkardığı gıcırtıdan rahatsız olan 62 yaşındaki O.K. iddiaya göre komşuları eve geldiği sırada evin giriş kapısının çıkardığı gıcırtıdan yine rahatsız olup, av tüfeği ile ateş ederek 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı öldürdü, eşi E.Ç.'yi (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'yi yaraladı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, öfkeli komşu ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralıların tedavisi devam ederken olayda hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu ve bir süredir Fethiye'de yaşadığı öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi, Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı