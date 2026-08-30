Kapalı durumdaki cila boya atölyesinde yangın
Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Eski Sanayi Sitesi'nde kapalı bir cila boya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak müdahale etti; alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı durumdaki cila boya atölyesinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, atölyede dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak dükkana girdi. İçeride başlayan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı