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Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

Bursa'da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler 'pes' dedi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler 'pes' dedi. Görüntülerden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalamayı başardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs 2 kadını bir süre takibe alarak arkalarından ilerledi. Şüpheli, kalabalığa aldırış etmeden bir anlık boşluktan yararlanarak kadınlardan birinin çantasından cep telefonunu çaldı. Ardından şüpheli hızlıca bölgeden uzaklaşarak kaçtı.

Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müracaat üzere polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından eşgalleri belirlenen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.S. ve S.E. adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.E. tutuklandı. - BURSA

Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Nalbantoğlu Mahallesi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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