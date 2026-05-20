Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Pınarça Mahallesi ile Çerkezköy arasındaki yolda duran elektrikli motora çarpmamak için fren yapan araca, aynı yönde ilerleyen iki araç çarptı. Kazaya karışan araçların birinde yaralanan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

