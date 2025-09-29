Haberler

Kapaklı'da Yangın Merdiveninde Gizemli Ölüm

Kapaklı'da Yangın Merdiveninde Gizemli Ölüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, yaşadığı apartmanın yangın merdiveninde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, yaşadığı apartmanın yangın merdiveninde ölü olarak bulundu.

Olay, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Fatih Tatlısöz, apartmanın yangın merdiveni bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Fatih Tatlısöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cumhuriyet savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.