Kapaklı'da yakalanan madde satıcısı tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satıcısı S.S. tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 bin 200 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan çalışmalarda S.S. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. S.S. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
