Kapaklı'da Tek Katlı Evde Yangın: Evin Kullanılamaz Hale Gelmesi

Kapaklı'da Tek Katlı Evde Yangın: Evin Kullanılamaz Hale Gelmesi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak evi kullanılamaz duruma getirdi. Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp tüm evi saran alevler, çevredeki otluk alana sıçradı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangından geriye beton ve demir yığını kaldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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