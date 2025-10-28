Haberler

Kapaklı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir ikamette ruhsatsız bir tabanca ve iki av tüfeği bulundu. M.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından belirlenen ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan yapılan çalışmalarda belirlenen bir adreste arama yapıldı.

M.O. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 57 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

500
