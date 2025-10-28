Kapaklı'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından belirlenen ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan yapılan çalışmalarda belirlenen bir adreste arama yapıldı.

M.O. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 57 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ