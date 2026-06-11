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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç hasar gördü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Mevlana Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araçta hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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