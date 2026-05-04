Kapaklı'da motosikletli hırsızlar inşaattan kablo çaldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir bina inşaatından motosikletli şahıslar elektrik kablosu çaldı. Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çömlekçi Sokak üzerinde bulunan bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde motosikletle inşaata gelen 2 şahıs, inşaatın elektrik hattı kablosundan 100 metre çaldı.

Ardından olay yerinden motosikletle uzaklaşan şahısların bulunması için inşaat sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler hırsızlık ile ilgili inceleme çalışması başlattı.

Olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - TEKİRDAĞ

